Suicida in carcere Sandro Arzu | una vita di vendette omicidi e di traffico di droga in Sardegna

Sandro Arzu, figura di spicco nel mondo criminale dell'Ogliastra, ha scelto il tragico gesto del suicidio in carcere, chiudendo un capitolo fatto di vendette, omicidi e traffico di droga. La sua vita tumultuosa ha lasciato un segno indelebile nella storia criminale della Sardegna, sollevando interrogativi sulle conseguenze delle scelte estreme. Una riflessione su un’esistenza segnata da violenza e illegalità che ora si conclude in silenzio.

Era una delle figure di spicco della criminalità dell'Ogliastra: dopo la vendetta, omicidi e il traffico di droga gestito con i fratelli

Si suicida in cella a Cagliari, era stato latitante per due anni - Uta dove stanotte si è tolto la vita Sandro Arzu, in carcere da tre settimane". Leggi su ansa.it