Sudafrica i pinguini del Capo a rischio estinzione | stop alla pesca per salvarli

La lotta per salvare i pinguini del Capo, simbolo di biodiversità africana, si intensifica: con meno di 10.000 coppie riproduttive, l’Alta Corte di Pretoria ha deciso di mettere fine alla pesca commerciale di sardine e acciughe per dieci anni in zone chiave, offrendo una speranza concreta a questa specie minacciata di estinzione. La loro sopravvivenza dipende ora da decisioni decisive e dall’impegno globale.

Con meno di 10mila coppie riproduttive rimaste, i pinguini sudafricani – noti anche come pinguini del Capo – sono stati dichiarati in pericolo critico di estinzione. Per salvarli, l'Alta Corte di Pretoria ha deciso uno storico stop di 10 anni alla pesca commerciale di sardine e acciughe in sei zone costiere fondamentali per la loro sopravvivenza. Questi piccoli uccelli marini, alti appena 70 cm, dipendono da queste risorse alimentari per crescere i loro cuccioli. A Boulders Beach, vicino a Città del Capo, la colonia più famosa ha visto crollare le nascite nonostante i numeri inizialmente in crescita.

