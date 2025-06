Subito dopo il destro troppo violento il rapper è apparso dispiaciuto e ha soccorso l' amico

subito dopo il destro troppo violento, il rapper 232 è apparso dispiaciuto e ha soccorso l’amico. Quello che era iniziato come una semplice diretta social all’insegna del divertimento si è trasformato in un incidente virale, lasciando tutti senza parole. Durante uno sparring amatoriale trasmesso live su TikTok, Fedez ha colpito in pieno volto Il Rosso con un pugno sorprendentemente preciso, causando la frattura del naso dello streamer e lasciando il pubblico sbigottito.

E ra cominciata come una delle tante dirette social all’insegna del divertimento, ma si è trasformata in un incidente diventato rapidamente virale. Durante uno sparring amatoriale trasmesso live su TikTok, Fedez ha colpito in pieno volto Il Rosso – noto streamer e content creator – con un pugno che si è rivelato decisamente più efficace del previsto. Il colpo, arrivato con sorprendente precisione, ha causato la frattura del naso dello streamer, impegnato in questi giorni nella preparazione per un match ufficiale previsto per fine giugno. L’incontro, inizialmente pensato come un momento ironico tra amici, si è bruscamente interrotto mentre Il Rosso veniva assistito dallo stesso Fedez, apparso immediatamente dispiaciuto. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Subito dopo il destro "troppo violento" il rapper è apparso dispiaciuto e ha soccorso l'amico

In questa notizia si parla di: Subito Destro Troppo Violento

Roma, Garcia: "Destro non è un violento. Amo la città. Giocatori come figli" - La risposta: "E' un numero che non mi sentirei di adoperare, questo è un simbolo troppo importante ... Leggi su gazzetta.it

Destro: «Dopo Cagliari ero in ansia, non era un gesto violento, ora il Mondiale» - Mattia Destro è tornato in campo dopo quattro turni di squalifica per la manata ad Astori, in Cagliari- Leggi su ilmessaggero.it