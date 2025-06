Studenti e anche atleti | Scuola e sport per tutti Un click per partecipare

Sei uno studente o un atleta alle prese tra scuola e sport? La tua voce conta! Che tu abbia scelto di sacrificare gare e sogni per i compiti o che lo sport non ti abbia mai attirato, questa è la tua occasione per farti ascoltare. Dalla Commissione Regionale Pari Opportunità e dal Parlamento degli studenti toscani nasce un questionario pensato proprio per te, la prossima generazione di leader e talenti. Un click può fare la differenza!

LUCCA Hai dovuto scegliere tra scuola e sport? Hai rinunciato a gare, allenamenti o sogni agonistici per colpa dei compiti o dell’orario scolastico? Oppure lo sport non ti ha mai interessato davvero? In ogni caso, la tua voce è importante. Dalla Commissione Regionale Pari Opportunità e dal Parlamento degli studenti toscani un questionario dedicato proprio a loro, gli studenti e le studentesse degli istituti superiori, prossima generazione di cittadini, lavoratori, atleti, a cui si rivolge direttamente un progetto pilota circoscritto (per ora) alle province di Massa Carrara, Livorno e. Lucca (per manifesto interesse dei partner ). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Studenti e (anche) atleti: "Scuola e sport per tutti". Un click per partecipare

In questa notizia si parla di: Studenti Sport Atleti Scuola

Abodi agli studenti Luiss: "Nello sport servono competenze e visione" - Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha incontrato mercoledì 14 maggio gli studenti del Master in Management dello Sport della Luiss Business School, esprimendo entusiasmo per la loro scelta di specializzarsi in un settore in crescita.

Studenti e (anche) atleti: "Scuola e sport per tutti". Un click per partecipare - L’iniziativa portata avanti dalla Commisione Regionale Pari Opportunità. Leggi su msn.com

‘Studente Atleta. Scuola e Sport per tutti’, ultimi giorni per partecipare al progetto - Fino al 30 giugno le classi e tutti gli studenti e le studentesse sono invitate a contribuire alla scuola del futuro con un questionario ... Leggi su luccaindiretta.it

Successo di partecipazione per il Gran Galà Esordienti al Campo Scuola Moreno Martini - Si è svolta anche la prova 'Il ragazzo e la ragazza più veloce di Lucca', la competizione riservata agli studenti delle medie ... Leggi su luccaindiretta.it