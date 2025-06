Studenti con disabilità nelle scuole superiori incontro al Libero consorzio

Questa mattina, il Presidente Pendolino e la dirigente Testone hanno incontrato le delegazioni di Aca Sicilia e Asacom per affrontare un tema cruciale: la gestione del servizio di assistenza specialistica per gli studenti con disabilità nelle scuole superiori della provincia. Un'occasione importante per garantire pari opportunità e un diritto fondamentale alla formazione inclusiva. Un passo avanti verso un sistema scolastico più equo e accessibile a tutti.

Studenti con disabilità nelle scuole superiori della provincia. Questa mattina incontro del presidente Pendolino e della dirigente Testone con le delegazioni Aca Sicilia e Asacom Un incontro per discutere della gestione del servizio di assistenza specialistica per gli studenti con disabilità.

