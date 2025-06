Studente porta pistola giocattolo a scuola | intervengono i Carabinieri

Un episodio inquietante scuote una scuola in provincia di Sassari, quando uno studente si presenta in classe con una pistola giocattolo priva del tappino rosso. La scena ha subito scatenato l’intervento tempestivo dei Carabinieri, sollevando interrogativi sulla sicurezza e l’educazione dei giovani. Un episodio che ci invita a riflettere sull’importanza di sensibilizzare e prevenire comportamenti rischiosi nel contesto scolastico, per garantire un ambiente sereno e protetto per tutti.

Un episodio che ha destato preoccupazione si è verificato nell'ultima settimana di lezione in un istituto scolastico in provincia di Sassari. Un ragazzino si è presentato in classe con una pistola giocattolo priva del tappino rosso, spingendo i docenti a contattare immediatamente le forze dell'ordine. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

