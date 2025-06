Studente di ingegneria pestato a sangue e lasciato sull’asfalto è caccia al branco

Un episodio di violenza scuote Torino: un giovane studente di ingegneria è stato brutalmente aggredito e lasciato sanguinante sull’asfalto davanti al Whitemoon. La polizia, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, sta cercando i responsabili di questa sordida aggressione. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e la tutela dei giovani. Restate sintonizzati per gli sviluppi di questa vicenda inquietante.

Un 24enne è stato aggredito davanti al Whitemoon di Torino per un pretesto banale. Ora la polizia cerca i responsabili grazie alle telecamere.

Pestato prima dai buttafuori e poi dal branco in strada a Torino Santa Rita, ragazzo si finge esanime per salvarsi - Per ora ha una prognosi di un mese e mezzo ma dovrà essere sottoposto a interventi chirurgici.

Studente picchiato a Torino: con video e testimoni è caccia al branco: «Un'aggressione selvaggia» - Non dovrebbe essere troppo difficile dare volto e nome ai ragazzi, italiani, poco più che ventenne, che una settimana fa hanno pestato a sangue uno studente di ingegneria di 24 anni, prima fuori la ...