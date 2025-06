Strumenti innovativi e servizi di concierge

Il Build-to-Rent, o BtR, sta rivoluzionando il settore immobiliare con soluzioni innovative e servizi di concierge di livello superiore. Morning Capital Srl Società Benefit si distingue come uno dei pochi in Italia ad aver adottato questa strategia pionieristica, gestendo oggi circa 500 unità abitative. Questo approccio offre una nuova dimensione di comfort e personalizzazione per gli inquilini, aprendo la strada a un futuro residenziale più smart e sostenibile.

"SIAMO tra i pochissimi in Italia ad avere in gestione asset residenziali in logica Buildt-to-Rent, un percorso che abbiamo cominciato da ormai cinque anni, unico player alla data, arrivando a gestire oggi circa 500 unità abitative secondo questa formula". Lo afferma Maurizio Monteverdi, CEO di Morning Capital Srl Società Benefit. Il Buildt-to-Rent (BtR) rappresenta una delle più interessanti evoluzioni del mercato immobiliare residenziale: si tratta di investimenti immobiliari pensati fin dall'origine per la locazione a breve-medio termine da immettere sul mercato con un criterio di valore aggiunto, l'appartamento servito.

