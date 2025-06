stranger things 5 data di uscita ufficiale e anticipazioni sui nuovi episodi

La conclusione della saga di Stranger Things si avvicina: con grande entusiasmo, Netflix ha ufficialmente annunciato la data di uscita della quinta stagione, prevista per il 2024. I fan di tutto il mondo attendono con ansia di scoprire le nuove avventure dei loro eroi e come si concluderĂ questa epica serie. Prepariamoci a un finale che promette emozioni intense e colpi di scena sorprendenti, chiudendo un capitolo indimenticabile nel mondo di Hawkins.

