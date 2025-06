Strage alla centrale idroelettrica di Bargi | l’inchiesta Immersione per recuperare parti del ’cervello’ elettronico

Un grave incidente scuote Bargi, nell'entroterra bolognese, dove la centrale idroelettrica è al centro di un'indagine senza precedenti. Il 17 giugno, i vigili del fuoco si immergeranno fino al sesto piano per recuperare parti vitali del "cervello elettronico" dell'impianto, sperando di fare luce sulla tragedia del 9 aprile scorso. Le risposte potrebbero arrivare da questo acceso tentativo di ricostruire la verità, ma cosa si nasconde davvero dietro questa strage?

Strage di Suviana, dovrebbe svolgersi il 17 giugno l’accertamento irripetibile nella centrale idroelettrica di Bargi (Camugnano, Bologna), dove i vigili del fuoco si immergeranno fino al piano - 6 per recuperare parti di impianto del cervello elettronico, banche dati che si spera potranno dare risposte su quanto accaduto quel pomeriggio del 9 aprile 2024. Sono cinque gli iscritti nel registro degli indagati per la strage del 9 aprile 2024 che causò sette morti, tutti lavoratori nel sito, e otto feriti. Tre sono di Enel (il direttore del sito di Bargi e due responsabili idroelettrici) e due esterni, sotto inchiesta a vario titolo per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni colpose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it