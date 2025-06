Storie di ginecologhe e partorienti tra passato e presente nel libro Donne che curano le donne

donne che curano le donne stanno riscoprendo il loro ruolo di protagoniste, intrecciando passato e presente in un racconto di empatia, competenza e rivoluzione gentile. In questo libro, si rivela come il cammino delle ginecologhe e delle partorienti sia una storia di resilienza e rinascita, segnato da tradizioni tramandate e innovazioni che restituiranno centralitĂ alla donna nel proprio processo di nascita. Un viaggio attraverso un mondo che sta finalmente tornando a casa.

Un tempo era la "levatrice" la co-protagonista sulla scena del parto. Quella che in bicicletta raggiungeva la partoriente per trasformare il travaglio in lieto evento. Poi c'è stata l'epoca della medicalizzazione della maternitĂ , e il venire al mondo è stato traferito in mani maschili. Ora le.

