Storia Militare della Guerra Russo-Ucraina un libro onesto e rispettabile per conoscere il ‘pregresso’ del conflitto

In un panorama di innumerevoli interpretazioni e opinioni, comprendere le radici profonde del conflitto russo-ucraino diventa essenziale per una visione completa. Mirko Campochiari e Giovanni Cecini ci conducono con maestria attraverso le tappe che hanno segnato il percorso storico e militare prima dello scoppio della guerra. Un’opera onesta e rispettabile, indispensabile per chi desidera conoscere il “pregresso” e capire il presente. Scopriamo insieme questa analisi approfondita.

Sulla guerra russo-ucraina sono stati versati fiumi d’inchiostro, fiumi non sempre limpidi. L’autorevole analista politico-militare Mirko Campochiari e l’autorevole storico militare Giovanni Cecini hanno avuto l’ottima idea di partire come si deve fare, ossia dall’inizio, e di scrivere un volume introduttivo che è una ariosa e ben calibrata illustrazione d el “pregresso”. Da questi presupposti nasce Storia Militare della Guerra Russo-Ucraina. Volume primo 1917-2014 pubblicato da Parabellum Edizioni. L’identitĂ nazionale ucraina. Spiega quindi come si è formata nella storia un’ identitĂ nazionale ucraina separata da quella russa, per poi illustrare i tentativi di indipendenza sviluppatisi con la fine dell’Impero Zarista, le complesse e tragiche vicende di quella che è normalmente chiamata guerra civile tra “bianchi” e bolscevichi, guerra che fu i n realtĂ un complesso, spesso caotico sovrapporsi di conflitti tra plurimi attori, interni ed esterni, con aspetti sia sociali sia nazionali. 🔗 Leggi su Follow.it Š Follow.it - Storia Militare della Guerra Russo-Ucraina, un libro onesto e rispettabile per conoscere il ‘pregresso’ del conflitto

In questa notizia si parla di: Militare Guerra Russo Ucraina

Esercitazione militare nel Lecchese: "Trasmettere ai giovani valori di pace, non di guerra" - Sinistra Italiana Lombardia si oppone fermamente all'esercitazione militare "Italian Raid Commando" in programma il 23 e 24 maggio nel lecchese.

“L’insaziabile appetito di #Putin per la guerra”: l’articolo di Alexandra Prokopenko su #FinancialTimes. Una documentata analisi dell’ #economia di guerra del regime russo, con progressiva e drastica crescita della spesa militare, in una strategia a breve, medi - X Partecipa alla discussione

Del cardinale Prevost sapevamo giĂ cosa pensasse della guerra russo-ucraina ("Invasione imperialista russa" che ha determinato "crimini contro l'umanitĂ "). Ora sappiamo che Leone XIV ha chiesto a Mosca "un gesto che favorisca la pace". Dopo aver chiar - X Partecipa alla discussione

Guerra ucraina, nuovo drone d'attacco russo: il V2U colpisce gli obiettivi con l'intelligenza artificiale cinese - Un nuove drone d'attacco russo, il V2U, è in grado di scegliere in modo autonomo il bersaglio da colpito grazie ... Leggi su msn.com

Guerra ucraina, droni russi su Kiev: danneggiato edificio adibito a uffici - Un edificio adibito a uffici situato nel quartiere Darnytsia di Kiev è stato danneggiato la notte scorsa in seguito ad un attacco con droni russo: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazi ... Leggi su ilmessaggero.it

Guerra ucraina, Kiev: «Colpita fabbrica di droni Shaded in Russia». Mosca: «La Nato è uno strumento di aggressione» - I militari russi hanno colpito una base aerea ucraina nella regione di Rivne, dove erano dislocati aerei lanciamissili a lungo raggio e un arsenale missilistico. Leggi su ilmattino.it