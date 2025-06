Stop ai lavori di ampliamento del porto turistico privato di Ognina

stop ai lavori di ampliamento del porto turistico privato di Ognina. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Cga) ha accolto la richiesta cautelare di Legambiente Catania, difeso dall'avv. Elio Guarnaccia, bloccando i lavori di ampliamento e chiusura del porto turistico privato di Ognina. "Siamo estremamente soddisfatti di questo importante risultato, che tutela il nostro ambiente e preserva la bellezza naturale di questa splendida zona, dimostrando che la tutela ambientale può e deve prevalere sugli interessi economici."

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Cga) ha accolto la richiesta cautelare di Legambiente Catania, difeso dall'avv. Elio Guarnaccia, bloccando i lavori di ampliamento e chiusura del porto turistico privato di Ognina. "Siamo estremamente soddisfatti di questo.

