In un contesto in cui Bologna si mostra sempre più generosa e solidale, i numeri rivelano una realtà difficile da ignorare: stipendi da fame e povertà crescente mettono a dura prova molte famiglie. La città, nota per la sua cultura e umanità, si trova a dover affrontare una sfida importante. È tempo di riflettere e agire per ridare speranza a chi lotta quotidianamente per sbarcare il lunario.

Povertà e Bologna sono due parole che, messe l'una accanto all'altra, stridono. Eppure è così. La dotta, la grassa, l'umana Bologna, cantava Francesco Guccini. Dotta lo è ancora, e anche umana. Grassa? Sì, forse, ma sempre meno e non per tutti. I numeri che ieri ha fornito padre Giampaolo Cavalli, direttore dell'Antoniano, mettono tristezza. Sono cresciute del 20 per cento le richieste di aiuto, altrettanti sono i pasti gratuiti in più serviti dalla mensa dei frati. Trecento persone si mettono ogni giorno in fila per un piatto di minestra. E' un trend cominciato nel 2023, quando, nel volgere di poche settimane, raddoppiarono le persone in mensa.

