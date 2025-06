Sterco sulla strada Niente più cavalli

strade del centro, creando un vero e proprio disagio per residenti e passanti. Non è più tollerabile ignorare questa problematica che mette a rischio sicurezza e decoro cittadino. È arrivato il momento di intervenire con decisione: l’emanazione di un’ordinanza specifica rappresenta la soluzione necessaria per tutelare la nostra comunità e restituire dignità alle vie di Ponte Buggianese.

"Il problema del transito dei cavalli nel centro del nostro paese esiste da tanto tempo e, nonostante le mie richieste di usare il buon senso, niente è cambiato: adesso è arrivato il momento di emettere una ordinanza a riguardo". L’episodio che ha fatto traboccare il vaso della pazienza del sindaco di Ponte Buggianese, Nicola Tesi, è arrivato sabato pomeriggio quando alcuni cittadini gli hanno segnalato la presenza di sterco di cavalli per le strade del centro. Una situazione già nota da tempo, visto che basta fare qualche metro per trovarsi sull’argine del fiume e poi dirigersi direttamente verso il Padule o comunque nel resto della Valdinievole, ma che evidentemente non può essere più tollerata tanto che il primo cittadino ha annunciato che proprio oggi emetterà un’ ordinanza affinché non ci siano più transiti di cavalli nel centro di Ponte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Sterco sulla strada. Niente più cavalli"

