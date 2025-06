Stephen King | la nuova serie TV ha l’opportunità di ripetere il successo della sua adattamento cancellato

Il panorama delle produzioni ispirate alle opere di Stephen King si conferma particolarmente vivace nel 2025, anno che sta dimostrando di offrire numerose opportunità di adattamento per il celebre autore dell'horror. Tra le molte iniziative in cantiere, una delle più attese riguarda la serie televisiva basata su uno dei suoi romanzi più intriganti, "The Institute". Questa produzione rappresenta un'ulteriore occasione per approfondire e collegare l'universo narrativo kinghiano, creando possibili connessioni tra diversi personaggi e storie iconiche dell'autore. the institute: una nuova trasposizione con forte potenziale di integrazione.

