Stellantis uscite volontarie per 610 dipendenti Russi M5S | Continuano a svuotare Mirafiori

In un quadro di continui cambiamenti e sfide, Stellantis annuncia l'uscita volontaria di 610 dipendenti in Russia, mentre Mirafiori sembra rimanere immutata nonostante il nuovo amministratore delegato. A pochi giorni dai promessi aumenti e bonus, la notizia che scuote il settore evidenzia come, spesso, le parole siano distanti dalle azioni concrete. La situazione richiede una riflessione su cosa davvero significhi innovare e cambiare nel cuore dell'industria automobilistica italiana.

L'amministratore delegato è nuovo, ma gattopardianamente, sembra non cambiare nulla a Mirafiori Sud. A distanza di pochi giorni dal rinnovo contrattuale che annunciava aumenti mensili in busta paga e bonus "una tantum", è arrivato il comunicato da parte di Stellantis che annuncia l'uscita. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Stellantis, uscite volontarie per 610 dipendenti. Russi, M5S: "Continuano a svuotare Mirafiori"

In questa notizia si parla di: Stellantis Mirafiori Uscite Volontarie

