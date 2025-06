Stellantis taglia ancora a Mirafiori | 610 operai in esubero

Mirafiori, simbolo storico dell’industria italiana, si prepara a un nuovo capitolo di riorganizzazione. Stellantis ha annunciato 610 esuberi, tra cui 250 operai delle Carrozzerie e molti altri nei reparti centrali e Ricerca. Una decisione che scuote la comunità torinese e solleva domande sul futuro del settore automotive in Italia. Come cambierà il panorama locale e quali saranno le ripercussioni economiche e sociali di questa scelta?

Seicentodieci operai in esubero, da mandare via: Stellantis dismette un altro pezzo di Mirafiori, la storica fabbrica torinese. L’azienda ha comunicato l’apertura di una procedura di licenziamento collettivo, con incentivo all’esodo, per 250 operai delle Carrozzerie, 19 del reparto Presse e altri 31 della Costruzione Stampi. In ben 212 dovranno lasciare gli enti centrali, 20 lavoratori al Services, 16 al Centro Ricerche Fiat, 53 sono gli operai in esubero alla PCMA di San Benigno e 9 alla ex Tea di Grugliasco. È il benvenuto del nuovo amministratore delegato Antonio Filosa, che proprio da Mirafiori aveva voluto iniziare il suo tour degli stabilimenti del gruppo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it