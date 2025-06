Stellantis avvia il licenziamento collettivo di 610 lavoratori

La decisione di Stellantis di avviare un licenziamento collettivo che coinvolge 610 lavoratori a Torino solleva importanti questioni sociali ed economiche. Questa scelta riflette le sfide del settore automotive e il delicato equilibrio tra innovazione e sostenibilità occupazionale. Mentre la notizia si diffonde, si apre un dibattito cruciale sul futuro dell’occupazione e sulle strategie aziendali per affrontare i cambiamenti del mercato.

La direzione aziendale di Stellantis ha comunicato alle organizzazioni sindacali l'avvio della procedura di licenziamento collettivo, con incentivo all'esodo, per un totale di 610 lavoratori di Torino. Si tratta di 250 lavoratori delle Carrozzerie, 19 delle Presse, 31 delle costruzione stampi, 53.

