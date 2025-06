Stellantis Atessa pause tagliate ai lavoratori delle pulizie | Usb e Failms proclamano lo sciopero

La solidarietà e i diritti dei lavoratori vengono messi alla prova in Stellantis Atessa, dove USB e FAILMS proclamano lo sciopero per protestare contro le recenti riduzioni delle pause e le condizioni di lavoro insoddisfacenti. Questa mobilitazione testimonia l’importanza di difendere dignità e correttezza sul luogo di lavoro. La lotta continua: la voce dei lavoratori non si spegne e chiede giustizia.

La Failms e l’Usb dichiarano sciopero in Atlas Ifm, azienda che gestisce appalti di pulizie e pulizie tecniche all’interno dello stabilimento Stellantis di Atessa. L'astensione da lavoro è fissata per l’intera giornata lavorativa e su tutti i turni lavorativi di giovedì 12 giugno 2025. “La. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Stellantis Atessa, pause tagliate ai lavoratori delle pulizie: Usb e Failms proclamano lo sciopero

In questa notizia si parla di: Pulizie Stellantis Atessa Failms

