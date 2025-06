Stefano De Martino posta una foto di Gilda Ambrosio dal suo profilo è la prima volta che accade con un suo flirt

Un gesto che parla di complicità e nuove possibilità: Stefano De Martino ha condiviso un momento intimo con Gilda Ambrosio, lasciando intravedere un legame speciale. In un mondo di rumors e smentite, questa foto mette in discussione le supposizioni e apre un nuovo capitolo nella sua vita sentimentale. La domanda ora è: cosa ci riserverà questo sorriso condiviso? Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intrigante vicenda.

Sembrerebbe essere un gesto importante quello che Stefano De Martino ha fatto per Gilda Ambrosio. Mentre si rincorrono le voci a proposito dei presunti flirt in corso con Angela Nasti e Caroline Tronelli, il conduttore di “Affari Tuoi” ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui compare sorridente e insieme alla stilista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Stefano Martino Gilda Ambrosio

Stefano De Martino, flirt in corso con una ex tronista? “Si divertono” - Stefano De Martino è al centro del gossip dopo una paparazzata con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne.

Altro weekend, altra paparazzata per Stefano De Martino. Il conduttore dopo i gossip con Angela Nasti e Caroline Tronelli, è stato fotografato di nuovo ieri sera mano nella mano con Gilda Ambrosio al concerto di Dua Lipa. Mentre si definisce single, la sua ag - X Partecipa alla discussione

Stefano De Martino paparazzato al concerto di Dua Lipa insieme a Gilda Ambrosio: la foto Impazzano i gossip sulla vita sentimentale del conduttore di #AffariTuoi - X Partecipa alla discussione

Stefano De Martino posta una foto di Gilda Ambrosio dal suo profilo, è la prima volta che accade con un suo flirt - Mentre si rincorrono le voci a proposito dei presunti flirt in corso con Angela Nasti e Caroline ... Leggi su fanpage.it

Gilda Ambrosio e Stefano De Martino sempre più vicini, è tornato l'amore? - Tra vecchie conoscenze e nuove fiamme, il gossip non si placa attorno a Stefano De Martin ... Leggi su msn.com

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sempre più vicini: lui pubblica anche un selfie al concerto con la stilista, il ritorno di fiamma più ufficiale - Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sempre più vicini: al concerto con la stilista, il ritorno di fiamma più ufficiale ... Leggi su gossip.it