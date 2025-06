Stefano De Martino ferma Affari Tuoi | ecco perché

Perché Stefano De Martino ha deciso di fermare temporaneamente Affari Tuoi? La risposta risiede nella programmazione speciale dedicata alle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, che ha portato a un improvviso cambio nel palinsesto di Rai 1. La puntata prevista per questa sera, 9 giugno 2025, è stata sospesa per fare spazio all’evento sportivo, sottolineando come gli eventi sportivi possano influenzare anche la nostra quotidianità televisiva.

Interruzione temporanea di Affari Tuoi su Rai 1. La trasmissione Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, ha subito un'ulteriore sospensione, impedendo la messa in onda della puntata prevista per questa sera, 9 giugno 2025. La decisione deriva dalla programmazione speciale dedicata alle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, che interessa la fascia oraria delle ore 20.30. Motivi dell'annullamento e cambiamenti nel palinsesto. Il secondo stop in quattro giorni riguarda il game show di Rai 1, che non sarà trasmesso nella serata odierna. In quella stessa fascia oraria, verrà invece proposta l'attesa partita tra Italia e Moldavia, valida per le qualificazioni al campionato mondiale.

