Stato di agitazione a Casa Marani | Pronti al dialogo proposte già sul tavolo

In un clima di attesa e dialogo costruttivo, Casa Marani si conferma un esempio di trasparenza e disponibilità. Nonostante lo stato di agitazione proclamato dalle sigle sindacali, l’istituto ha dimostrato apertura e volontà di confronto, presentandosi puntualmente al tavolo convocato in Prefettura. Proposte concrete sul tavolo, come le G224, testimoniano l’impegno verso una soluzione condivisa. Le parti continueranno a lavorare con responsabilità e rispetto reciproco, per garantire il benessere di tutti.

In merito allo stato di agitazione proclamato dalle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, l'IPAB Casa Gino e Pierina Marani ha chiarito con una nota di essersi presentata regolarmente al tavolo convocato in Prefettura, pronta a firmare il Contratto Integrativo Aziendale.

