Startup anche l’Italia tra i finalisti del South Summit 2025

C’è un 20% tutto italiano, e non è affatto poco, che tiene alto il nome del Belpaese anche all’estero, grazie a soluzioni innovative e storie straordinarie. Si tratta di Soource e Tiledesk, due realtà emergenti rientrate tra le 100 startup selezionate per la fase finale della Startup Competition del South Summit 2025, evento internazionale dedicato all’innovazione e all’imprenditorialità co-organizzato con IE University, in programma a Madrid. La prima di Bolzano, la seconda di Galatina (Lecce) - ma con il team che lavora da tutta Italia -, entrambe specializzate in soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, hanno rappresentato l’Italia in una delle competizioni internazionali più prestigiose del settore, con realtà arrivate da 23 Paesi: dagli Stati Uniti al Regno Unito, seguiti dal Portogallo e da una forte presenza dell’America Latina, fino alla Spagna, paese ospitante, presente con 51 startup in finale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net