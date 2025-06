Starnone nel mare della letteratura | La fatica di scrivere con ironia

Tra il profumo di mirto e lentisco dell'isola di Capraia, si è conclusa la seconda edizione del Premio letterario internazionale del mare Piero Ottone, un evento che celebra la passione per la scrittura e l’amore per il mare. La giuria, guidata da Loredana Lipperini, ha premiato con entusiasmo due opere italiane meritevoli, dimostrando che anche tra le onde della letteratura si nasconde una grande fatica fatta di ironia e talento. Questo riconoscimento invita a immergersi nel vasto oceano delle parole.

Sull’isola di Capraia, tra mirto e lentisco, si è conclusa sabato la II edizione del Premio letterario internazionale del mare Piero Ottone. La giuria tecnica (presieduta da Loredana Lipperini e composta da Anna Folli, Ilide Carmignani, Giovanni Capecchi, Gianluca Borghese, Elena Pianea, Bettina Bush Mignanego, Nadia Terranova e Donato Marzano) ha assegnato il Premio opera italiana ex aequo ad Alma (Feltrinelli) di Federica Manzon e a Il sentimento del mare (Einaudi) di Evelina Santangelo, e il Premio opera straniera a Al mare (Fazi) di Dörte Hansen. I premi Porti di mare sono andati a Pellerossa di Veronica Galletta (Minimum Fax), Alma di Federica Manzon e L’odore freddo del mare di Elizabeth O’Connor (Garzanti). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Starnone nel mare della letteratura: "La fatica di scrivere con ironia"

