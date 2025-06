Star Wars | Al Pacino rivela il vero motivo per cui ha rifiutato il ruolo di Han Solo

Prima di scandire il celebre “Hoo-ah!” in Profumo di Donna, Al Pacino ha rischiato di diventare un eroe galattico. Nel suo memoir del 2024, Sonny Boy, l’attore svela il retroscena sorprendente: gli fu offerto il ruolo di Han Solo dopo Il Padrino, ma rifiutò perché non riusciva a comprendere la sceneggiatura di George Lucas. Scopriamo insieme cosa avrebbe potuto cambiare nella storia di Star Wars…

Prima del celebre “Hoo-ah!” di Profumo di donna, c’è stato un “quasi Han Solo” nella carriera di Al Pacino. Nel suo memoir del 2024, Sonny Boy, l’attore ha rivelato un sorprendente retroscena: gli fu offerto il ruolo di Han Solo in Star Wars dopo la sua acclamata interpretazione in Il Padrino (1972). Tuttavia, Pacino rifiutò la parte del contrabbandiere spaziale perché, a suo dire, non riusciva a “capire nulla” dalla sceneggiatura di George Lucas. Il ruolo andò poi a un allora sconosciuto Harrison Ford, che aveva già recitato in American Graffiti di Lucas, prodotto da Francis Ford Coppola, regista de Il Padrino. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Star Wars: Al Pacino rivela il vero motivo per cui ha rifiutato il ruolo di Han Solo

