Stalking e minacce a vicini e condomini | donna allontanata dal giudice

La tutela della sicurezza e della serenità nei condomini è una priorità. Recentemente, un’azione decisa del giudice ha allontanato una donna di 44 anni da Agropoli, vittima di stalking e minacce rivolte a vicini e condomini, anche in presenza di minori. Questo intervento dimostra come la giustizia intervenga con fermezza per proteggere i cittadini e preservare la tranquillità collettiva. La legge non tollera comportamenti intimidatori e violenti.

Stalking nei confronti di vicini e condomini, anche in presenza di minori: scatta il divieto di avvicinamento e il divieto di dimora nel comune di Agropoli per una 44enne, già sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria dal gip di Vallo della Lucania il 23 gennaio scorso.

