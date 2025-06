Staggia conferma Francesco Rossi per la Seconda categoria 2025-2026

Lo Staggia ha confermato Francesco Rossi come allenatore per la seconda categoria 2025-2026, rafforzando il legame con un tecnico che ha saputo guidare con passione e competenza. La squadra si presenta compatta e determinata, puntando su un gruppo giovane e talentuoso, deciso a conquistare senza stress la permanenza in categoria. La prossima stagione si preannuncia entusiasmante, pronta a scrivere nuovi capitoli di successo e crescita.

Conferma pressoché totale dell’organico e prosecuzione del legame tra la società e l’allenatore empolese Francesco Rossi. Per il campionato di Seconda categoria 2025-2026, lo Staggia è pronto ad affidarsi ai pilastri dello scorso torneo. In particolare a un gruppo di atleti, perlopiù molto giovane nella media, capace di conquistare la quota della permanenza in categoria in maniera diretta, senza la coda dei playout, per la soddisfazione del presidente Marcello Casprini e dei suoi collaboratori. "I ragazzi sono disponibili a proseguire il percorso in forza ai colori neroverdi", afferma il direttore generale dello Staggia, Francesco Beccucci (nella foto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Staggia conferma Francesco Rossi per la Seconda categoria 2025-2026

