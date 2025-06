Staff Chivu Inter clamorosa svolta per il vice allenatore | brusca frenata per Martusciello! Prende quota l’ipotesi di un grande ritorno

L'attesa cresce tra i tifosi dell'Inter, con un intreccio di rumors e sorprese che tengono col fiato sospeso tutto l'ambiente nerazzurro. Dopo una clamorosa svolta, si fa strada l'ipotesi di un grande ritorno, lasciando in forse la candidatura di Martusciello per il ruolo di vice allenatore. Le prossime ore saranno decisive: quale volto accompagnerà Cristian Chivu sulla panchina? Restate sintonizzati per scoprire il futuro dell'Inter.

Staff Chivu Inter, non sarà Martusciello il vice allenatore dell'ex nerazzurro. Possibile che il ruolo di secondo sia un ex compagno del tecnico ai tempi del triplete. Sono ore importanti per tutto l'ambiente nerazzurro. Lo staff di Cristian Chivu per la sua nuova avventura all' Inter è quasi completo, ma rimane da chiarire la posizione del vice allenatore. Inizialmente si era parlato di Giovanni Martusciello, ma questa opzione sembra ormai sfumata. Nonostante l'annuncio ufficiale di Chivu come nuovo allenatore non sia ancora arrivato, la squadra di collaboratori che lo affiancherà comincia a delinearsi.

