Stadium Mirandola conquista la promozione in A3 dopo una stagione in Serie B

Un'emozionante stagione arriva al clímax: lo Stadium Mirandola conquista la promozione in Serie A3 dopo un'intensa annata in Serie B. La vittoria contro Miretti Limbiate ha coronato una crescita costante e un impegno senza precedenti. Un traguardo che testimonia il talento e la determinazione di questa squadra, pronta a scrivere nuovi capitoli di successo nel massimo campionato. E ora, il meglio deve ancora venire...

STADIUM MIRANDOLA 3 MIRETTI LIMBIATE 2 (2516 2519 2125 1825 1511) STADIUM MIRANDOLA VOLLEY: Antonaci 3, Sitti 2, Maletti 5, Rustichelli R. 7, Albergati 9, Flemma 20, Catellani (L1), Brodolo 14, Bevilacqua 4, Reye 1, Zanetti 1, Rustichelli M. (L2), Scaglioni 6, Egwaoje 2; all.: Bicego. MIRETTI TEAM LIMBIATE: Marazzini 13, Scardia 4, Monesi 3, Cremonesi 2, D’Azzeo 12, Stella 20, Cerbo (L1), Rossi, Rota, Bolchi 10, n.e. Beretta, Cantore, Rebosio, Bonis (L2); all.: Russo. ARBITRI: Miggiano – Petrera Stefania. NOTE: Durata set 24’ 26’ 26’ 24’ 15’ per un totale di 115’. Stadium 74 su 104 (B.S. 10, Vinc. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Stadium Mirandola conquista la promozione in A3 dopo una stagione in Serie B

