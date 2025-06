Stadio Roma il presidente del Comitato Monti di Pietralata | L’assessore ammette l’esistenza del bosco

Nel cuore di Pietralata, il progetto dello stadio della Roma continua a far discutere. Il presidente del Comitato Monti, Flavio Fianco, ha svelato una novità importante: l’assessore Veloccia ha ammesso l’esistenza di un bosco nel Parco Centrale, un elemento che potrebbe rivoluzionare le previsioni urbanistiche e aprire nuovi scenari per il futuro dell’area. Un passo decisivo verso un equilibrio tra sport, natura e comunità.

In un intervento a Radio Roma Sound, il presidente del Comitato Monti Pietralata, Flavio Fianco, ha parlato del progetto del nuovo stadio della Roma: "Abbiamo letto un'intervista a Maurizio Veloccia dove l'assessore parla di uno spazio verde più grande, che sarebbe quello del famoso Parco Centrale dello Stadio, andando un po' a cambiare quelle che sono poi le previsioni di quell'area. Infatti, a meno che lui non abbia ad oggi disponibile un progetto definitivo che va a variare la reale destinazione di quell'area, dal progetto preliminare della Roma quelle aree destinate a Parco Centrale in realtà sarebbero poi occupate da campo di padel, campi di calcetto piuttosto che campi di tennis ed un'area verde".