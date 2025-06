St Vincent | Le persone queer hanno sempre dominato l’arte Solo che non si poteva dire

Il talento di St. Vincent, la celebre artista queer che ha plasmato l’arte senza paura di esprimersi, si prepara a conquistare il palco de La Prima Estate a Lido di Camaiore il 21 giugno. Con il suo nuovo tour, Annie Clark condivide l’amore per l’Italia, la musica come atto politico e la forza invisibile della famiglia, dimostrando ancora una volta che l’arte è un potente strumento di libertà e rivolta.

