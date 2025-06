Spyware Paragon l’azienda israeliana | Annullato contratto con l’Italia per il caso Cancellato

L'ombra dello spyware Paragon SolutionGeti, un'azienda israeliana, si staglia sulla scena politica italiana, dopo che ha annunciato l'annullamento dei contratti con Roma. La motivazione? Le verifiche non concluse riguardanti il caso del giornalista Francesco Cancellato, al centro di un'indagine su intercettazioni tramite lo spyware Graphite. Una mossa che solleva interrogativi e accende il dibattito sulla trasparenza e le responsabilitĂ nel controllo delle tecnologie di sorveglianza.

L’azienda israeliana Paragon Solutions ha riferito al quotidiano Haaretz di aver annullato i contratti con il governo italiano lasciando intendere che Roma non avesse portato a termine tutte le verifiche relative al caso del direttore di Fanpage, Francesco Cancellato. I controlli richiesti si riferiscono al fatto che lo spyware Graphite sarebbe stato usato per intercettare il giornalista. “Abbiamo proposto al governo e al parlamento italiani un modo per verificare se i sistemi di Paragon fossero stati utilizzati contro il giornalista, in violazione della legge italiana e dei termini dell’accordo. 🔗 Leggi su Lapresse.it