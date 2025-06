Sport in tv oggi lunedì 9 giugno | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Pronti a scoprire cosa ci riserva il palinsesto sportivo di oggi, lunedì 9 giugno? Tra tennis su erba, calcio e altri eventi imperdibili, l’appuntamento è davanti agli schermi per vivere in diretta tutte le emozioni del giorno. Non perdetevi il programma completo, gli orari e le possibilità di streaming: il mondo dello sport vi aspetta con adrenalina e passione. Scopriamo insieme cosa c’è in programma!

Non si è ancora spento l’eco di un fine settimana al limite dell’incredibile, o forse dell’impossibile, e già c’è da riportarsi dentro un’altra settimana di sport sia visto che vissuto. Andiamo a scoprire cosa c’è in tv oggi. Il tennis è come al solito il primo a farsi vedere in virtù di quattro tornei ATP-WTA che inaugurano la stagione su erba, anche se in Italia l’eco sia di ErraniPaolini che di Sinner è particolarmente elevato. In campo oggi Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Mattia Bellucci ed Elisabetta Cocciaretto. Il calcio, però, occupa la parte principale della giornata, con le qualificazioni ai Mondiali che prevedono Italia-Moldavia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 9 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

