Spoleto riconosce la genitorialità a due madri Applicata la sentenza della Consulta

Spoleto fa un passo avanti verso l'uguaglianza e i diritti civili riconoscendo ufficialmente la genitorialità di due madri, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale. Questa decisione segna un importante progresso sociale, garantendo al bambino il riconoscimento legale di entrambe le figure materne. Un traguardo che rafforza il valore di inclusione e rispetto per tutte le famiglie. La città di Spoleto si conferma così esempio di apertura e progresso.

Spoleto (Perugia), 9 giugno 2025 – Il Comune di Spoleto ha applicato la sentenza della Corte Costituzionale numero 682025, riconoscendo formalmente la genitorialità a una coppia di donne, consentendo così al loro bambino di essere registrato ufficialmente come figlio di entrambe. L'assessora Agnese Protasi, in rappresentanza del sindaco Andrea Sisti, ha sottolineato l'importanza del pronunciamento della Corte, che ha eliminato l'illegittimità del divieto di riconoscimento alla nascita per i bimbi concepiti tramite procreazione medicalmente assistita all'estero, affermando il diritto alla genitorialità della madre intenzionale nelle coppie omosessuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it