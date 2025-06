Spoleto il Comune registra il primo figlio nato da due mamme

A Spoleto, un passo importante verso l’uguaglianza e i diritti civili: il Comune ha riconosciuto il primo bambino nato da due mamme, in conformità con la recente sentenza della Corte Costituzionale. Ora, entrambe le madri di coppie omogenitoriali possono riconoscere i figli alla nascita, grazie anche alla PMA. Un traguardo che segna un cambiamento significativo nel panorama sociale italiano, promuovendo inclusione e pari diritti per tutte le famiglie.

Il Comune di Spoleto ha riconosciuto il primo figlio di due mamme come sancito dalla recente sentenza della Corte Costituzionale. Di fatto entrambe le madri di una coppia omogenitoriale possono riconoscere i figli alla nascita, quindi i bambini nati grazie alla PMA (procreazione medicalmente.

