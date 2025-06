Spoiler | non era una festa per beneducati

Un tocco di audacia per celebrare i suoi 34 anni, dimostrando che il vero divertimento si trova oltre la solita monotonia. Emily Ratajkowski ha trasformato il suo party in un mix esplosivo di glamour e ironia, lasciando tutti senza parole. Con un’atmosfera ricca di tatuaggi temporanei, palloncini e una torta che non passa inosservata, la modella ha deciso di alzare il livello e di festeggiare alla grande, in modo unico e memorabile.

A ltro che torta con panna e candeline sobrie. Per festeggiare i suoi 34 anni, Emily Ratajkowski ha alzato il livello – e non solo quello del volume. La modella e attrice ha accolto gli amici nella sua casa newyorkese trasformata per l'occasione in un playground glamour, con tatuaggi temporanei, palloncini ovunque e una torta leggermente sopra le righe: una replica del suo lato B, completa di tanga rosso. Emrata ha scelto l'ironia, lo stile e un pizzico di provocazione per un compleanno che è diventato subito virale. PerchĂ© se c'è una cosa che sa fare bene, è prendersi (e prendersi in giro) molto sul serio.

