Spogliamoci dai pregiudizi | la Body Positive Catwalk colora piazza del Duomo e porta un messaggio potente

In un mondo spesso immerso nei pregiudizi, la body positive catwalk illumina Piazza del Duomo con colori vivaci e sorrisi entusiasmanti. Donne e uomini di ogni età , taglia, genere ed etnia si uniscono per celebrare la diversità e l’accettazione. È un messaggio potente che invita a liberarsi dagli stereotipi e ad abbracciare ogni forma di bellezza. Perché, alla fine, la vera forza sta nell’amore e nel rispetto di sé stessi.

Colorate nei loro bikini, sorridenti e decise a non subire più nessuna discriminazione per come è il loro corpo, per quale taglia indossino, ma anche in base a quale genere o etnia appartengano.

