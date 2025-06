Spike Lee Natalie Portman Dustin Hoffman e le altre star al Roland Garros

il fascino del tennis e le star di tutto il mondo, come Spike Lee, Natalie Portman e Dustin Hoffman, che hanno invaso il Roland Garros, trasformando l’evento sportivo in un vero e proprio show glamour. La passione per il tennis incontra il jet set internazionale, creando un’atmosfera unica e indimenticabile. Ma chi sono state le star più sorprendenti e cosa ci hanno regalato queste giornate di grande sport e stile? Scopriamolo insieme.

Il Roland Garros, uno dei più importanti appuntamenti tennistici della stagione, si è chiuso domenica a Parigi con la vittoria di Carlos Alcaraz sul numero uno al mondo Jannik Sinner. Un match attesissimo, visto che i due si sono scontrati per la prima volta in finale a un grande Slam, e ad assistere sugli spalti c’erano anche molte celeb. Era Parigi ma sembrava Hollywood. Dustin Hoffman al Roland Garros, il suo “wow” è virale. Ad applaudire campioni e campionesse delle finali maschile e femminile c’erano, affiatati e con gli occhi puntati sul campo, l’attore premio Oscar Dustin Hoffman con la moglie Lisa, seduti a fianco di David Zaslav, presidente di Warner Bros Discovery. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Spike Lee, Natalie Portman, Dustin Hoffman e le altre star al Roland Garros

