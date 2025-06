SPID a pagamento dal 2025 | InfoCert introduce un canone annuo

Dal 28 luglio 2025, lo scenario dello SPID in Italia cambia: InfoCert, uno dei principali provider, introdurrà un canone annuo di 5,98 euro. Dopo Aruba, anche questa scelta segna una svolta nel mondo dei servizi digitali pubblici e privati, sollevando interrogativi sulla sua accessibilità e sul futuro dell’identità digitale nel nostro paese. Ma perché lo SPID rimane ancora fondamentale? Scopriamolo insieme.

