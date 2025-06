Spezia Calcio | Incontro decisivo tra D’Angelo e dirigenti per il futuro del club

Oggi si decide il futuro dello Spezia. Luca D’Angelo, cuore e mente del club, si confronta con i dirigenti Gazzoli e Melissano per delineare un progetto solido e ambizioso. La volontà di proseguire insieme è forte, ma le decisioni ufficiali sono ancora da prendere. L’entusiasmo e la determinazione sono palpabili: lo Spezia vuole continuare a scrivere la sua storia, e tutto lascia presagire che questa sarà una stagione da ricordare.

Oggi mister Luca D'Angelo si incontrerà, come da programma, con l'ad Andrea Gazzoli e il ds Stefano Melissano, per approfondire i programmi sportivi del club. Lo Spezia vorrebbe continuare ad affidare al valido tecnico abruzzese la guida della squadra aquilotta che disputerà il trentesimo campionato cadetto della sua storia. Dal canto suo l'Omone, intervistato a Radio Sportiva, non ha nascosto il suo pensiero: "Ho il contratto con lo Spezia, la mia priorità è ovviamente il club bianco. Dovrò parlare con la società per capire se vorranno tenermi e poi occorrerà vedere se le idee di calcio collimeranno".

