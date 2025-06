Spettacolo ' A wicked witch'

Il 14 giugno, preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile: Elphaba e Glinda arrivano a Catania con "A Wicked Witch", uno spettacolo vibrante e fedele all’originale, reinterpretato in italiano. L’Associazione Giù dal Palco APS porta sul palco un omaggio audace che celebra oltre vent’anni di magia del musical Wicked, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera unica. Non perdete questa straordinaria occasione di immergervi nel mondo delle streghe di Oz!

