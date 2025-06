Spaventoso incidente in autostrada | tir sfonda il guard rail e si ribalta Code chilometriche

Un incidente spaventoso questa mattina lungo una delle principali autostrade del Centro Italia: un tir, in sbandata improvvisa, ha sfondato il guardrail, si è ribaltato e ha causato code chilometriche. La scena di caos e pericolo ha paralizzato il traffico, creando disagi enormi per i pendolari e mettendo a rischio la sicurezza di tutti. Un evento che sottolinea ancora una volta l’importanza di massima attenzione alla guida e alle condizioni della strada.

Un violento incidente ha paralizzato una delle principali arterie autostradali del Centro Italia nelle prime ore di questa mattina. Un tir, in marcia lungo la corsia nord, ha perso il controllo del mezzo per motivi che restano ancora da chiarire, causando una scena di caos e pericolo sulla carreggiata opposta. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante ha sbandato all’improvviso, sfondando il guardrail centrale con un impatto devastante. Il camion ha invaso la corsia sud, dopo un salto di carreggiata che ha lasciato automobilisti e soccorritori sgomenti. I Vigili del Fuoco sono giunti in tempi rapidissimi sul luogo dell’incidente, mettendo in sicurezza l’area e coadiuvando le operazioni di soccorso, mentre gli agenti della Polizia Stradale hanno provveduto a deviare il traffico e ad avviare i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

