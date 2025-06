Spara in casa con la pistola durante una lite con la fidanzata fugge e dopo due ore si costituisce

Un grave episodio di tensione domestica scuote Misano, Bergamo, dove un ragazzo ha sparato in casa durante una lite con la fidanzata, poi si è dato alla fuga. Dopo due ore di angoscia, su consiglio dei familiari, si è costituito ai carabinieri, chiudendo un capitolo drammatico che ha sconvolto l’intera comunità. Ma cosa è successo davvero? Continua a leggere.

