Spalletti tuona in conferenza | l’ha detto su chi rifiuta la Nazionale

Luciano Spalletti, al termine della partita contro la Moldavia, ha tuonato duramente in conferenza stampa, pronunciando parole che faranno discutere: «Chi rifiuta la nazionale? Non può farlo.» Con un’ultima frase carica di emozione e determinazione, l’ex ct ha concluso il suo incarico, lasciando un segno indelebile nel cuore del calcio italiano. Ma cosa farà ora il nostro commissario tecnico? La sua voce rimarrà un monito o un punto di partenza?

Al termine del match contro la Moldavia, Spalletti è intervenuto nella sua ultima conferenza da CT dell'Italia. Dopo la partita di questa sera tra Italia e Moldavia, terminata 2 a 0 a favore degli azzurri grazie ai gol di Raspadori e Cambiaso, è terminata ufficialmente l'avventura di Luciano Spalletti da CT della Nazionale italiana. Dopo nemmeno due anni interi, l'ex allenatore di Roma, Inter e Napoli ha comunicato l'esonero da parte del Presidente Gravina nella conferenza stampa di ieri. Un esonero amaro, avvenuto malamente: è stato lo stesso Spalletti ad annunciarlo, senza l'intervento di altri componenti della FIGC.

