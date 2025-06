Spalletti sincero | Non sono riuscito a fare il CT dell’Italia! Vedo gente contenta

Luciano Spalletti, sinceramente, ammette di non essere riuscito a diventare il ct dell’Italia, ma si mostra comunque felice per il percorso degli altri. Prima di Italia-Moldavia, parole che rivelano cuore e onestà: “La riunione tecnica di oggi è stata bellissima, perché la dovevo fare in modo impeccabile e perché permane il dispiacere di dover lasciare la Nazionale.” La sua umiltà e passione sono un esempio per tutti.

Luciano Spalletti si è pronunciato nel pre-partita di Italia-Moldavia, sfida valida per la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Di seguito le sue parole. IL COMMENTO – Luciano Spalletti si è così espresso a Sky Sport prima del fischio d'inizio di Italia-Moldavia: «La riunione tecnica di oggi è stata bellissima, perché la dovevo fare in modo impeccabile e perché permane il dispiacere di dover lasciare la Nazionale. Ai miei calciatori ho chiesto di farmi concludere quest'avventura con una vittoria, sarebbe stimolante ricevere questo regalo. L'atmosfera di stasera è quella di un ambiente nel quale ci si trova bene e ci si racconta la verità.

