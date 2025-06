Spalletti si congeda dalla Nazionale | Lascio i soldi all’Italia si fa così e stop Con l’Inter non l’ho fatto per un motivo

Luciano Spalletti dice addio alla Nazionale con classe e coerenza, lasciando un segno indelebile nel cuore dei tifosi. La sua scelta di rescindere il contratto dopo la gara contro la Moldavia e rinunciare al restante stipendio dimostra il suo rispetto e dedizione per il ruolo. Un gesto che parla di integrità e passione, perché per Spalletti, più importante di tutto è l’amore per il calcio e l’Italia.

Spalletti si congeda dalla Nazionale: il commissario tecnico dell’Italia fa riferimento al suo addio all’Inter. Le sue parole. Nel corso della sua intervista a Rai Sport, Luciano Spalletti, ct della Nazionale che rescinderĂ il contratto dopo la gara contro la Moldavia, ha parlato della sua decisione di risolvere rinunciando al resto dello stipendio (cosa che, come sottolineato da lui stesso, non aveva fatto dopo l’addio all’ Inter ). PAROLE – « Io non ho dato le dimissioni, ma siccome ho rispetto delle persone che mi hanno scelto, io ti firmo la risoluzione. I soldi non sono un problema? No, con la Nazionale è così, si lasciano e stop. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Spalletti si congeda dalla Nazionale: «Lascio i soldi all’Italia, si fa così e stop. Con l’Inter non l’ho fatto per un motivo»

