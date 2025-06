spalletti se capiti a cena con lui al dolce scarabocchia sul tovagliolo per spiegarti il pressing corsera

Se Spalletti si siede a cena con te, preparati: tra una forchettata e l’altra, scarabocchierà sul tovagliolo per svelarti i segreti del pressing. Il suo sguardo intenso e il volto segnato dall’emozione raccontano più di mille parole, mentre la sua passione si mischia alle ultime sfide sulla panchina azzurra. È un addio che lascia il segno, un capitolo che si chiude con la stessa eleganza e determinazione con cui ha guidato il nostro calcio.

Il Corriere della Sera si affida a Fabrizio Roncone per il ritratto di Spalletti ct che stasera sarà sulla panchina azzurra per l’ultima volta. Scrive Roncone: La brace negli occhi è spenta. Solo cenere bagnata, adesso. Qualcosa di simile alla commozione. Voce che si spezza. Deglutisce. Mentre una mano invisibile, di colpo, gli ha afferrato il braccio. Così si alza e, come trascinato via, abbandona la conferenza stampa: un’uscita di scena teatrale, drammatica, piena d’umanità. Luciano Spalletti sa di avere sbagliato ogni mossa da commissario tecnico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it