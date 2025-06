Spalletti saluta l’Italia | Spero che il mio successore porti la Nazionale al Mondiale

Luciano Spalletti saluta l’Italia con l’augurio che il suo successore possa condurre la nazionale ai traguardi più ambiziosi, incluso un qualificante ritorno al Mondiale. Dopo aver guidato l’azzurro in momenti intensi e sfide cruciali, ora si prepara a lasciare il campo, fiducioso che il futuro riserverà grandi soddisfazioni. Ai tifosi e agli appassionati, non rimane che sostenere con entusiasmo la rinascita della nostra Nazionale.

Luciano Spalletti siederà oggi, lunedì 9 giugno, per l'ultima volta sulla panchina della Nazionale italiana. L'occasione è la sfida contro la Moldavia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, a pochi giorni dalla pesante sconfitta per 3-0 contro la Norvegia che ha segnato la fine della sua avventura azzurra. L' esonero è stato ufficializzato ieri, domenica 8 giugno, dallo stesso allenatore, durante la conferenza stampa della vigilia. Ai microfoni di Rai Sport, Spalletti ha spiegato le ragioni del suo addio e ha voluto chiarire le sue motivazioni. "Credo ancora in questa squadra". " Se tornerò subito ad allenare? Non lo so.

