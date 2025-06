Spalletti saluta così | Non ho alibi non ho fatto la differenza Ma ho avuto tanta gente logora

Spalletti, con il suo carattere schietto e appassionato, saluta il gruppo con sincerità, riconoscendo i limiti e le sfide affrontate. Nonostante non abbia fatto la differenza, ha mantenuto unito il team, anche se stanco e logorato dalle difficoltà. La sua riflessione apre uno spiraglio di speranza e introspezione, invitando tutti a riflettere su cosa serve per rinascere. Ora, il futuro chiama nuove opportunità e sfide.

L'ormai ex ct: "Ho mantenuto questo gruppo ma l’ho trovato veramente affaticato da questo finale di campionato e forse cercando qualcuno che stava meglio fisicamente potevamo avere una risposta differente". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spalletti saluta così: "Non ho alibi, non ho fatto la differenza. Ma ho avuto tanta gente logora"

In questa notizia si parla di: Spalletti Saluta Così Alibi

Spalletti saluta l'Italia con una vittoria: Raspadori apre le marcature - Spalletti saluta l’Italia con una vittoria, regalando un sorriso ai tifosi azzurri. Raspadori apre le marcature, mentre la squadra di casa conquista i primi tre punti nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026.

Spalletti saluta così: Non ho alibi, non ho fatto la differenza. Ma ho avuto tanta gente logora; Nazionale, la delusione di Spalletti: Non ci sono alibi, avrei dovuto scegliere giocatori più in forma; Il fallimento (anche) comunicativo del predicatore Spalletti: tra cringe e alibi, così non ha saputo….